Güne yükselişle başlayan dolar 27 liranın üzerinde işlem görüyor

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 26,9810'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 27,03'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 29,69'dan, sterlin/TL ise 34,53'ten satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0, azalışla 102,3 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise bugün önceki kapanışının yüzde 0,2 üstünde 1,0980 seviyesinde seyrediyor.

KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalar, ABD'de bankacılık sektörü ve Çin ekonomisindeki deflasyon endişeleriyle negatif seyrediyor. Para politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon ihtimalinin yeniden ortaya çıkması yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiliyor. Çin'de temmuz ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 4,4, Tüketici Fiyat Endeksi de (TÜFE) yüzde 0,3 azaldı. Açıklanan veriler hem ÜFE hem de TÜFE'nin 2020'den bu yana ilk kez aynı anda gerilediğini ortaya koydu.

BUGÜN VERİ GÜNDEMİ SAKİN

Analistler, Çin'de açıklanan verilerle birlikte hem küresel talepteki düşüşün hem de ülkede devam eden deflasyonist sürecin ülkenin ekonomik aktivitesine yönelik endişeleri artırdığını belirtti. Analistler, bugün, yurt içi ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99'un destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.