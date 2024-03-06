Dolar ve euro kurunda son durum

Dün yükseliş eğiliminde hareket ederek günü 31,5917 TL'den tamamlayan dolar yeni güne değer kazancıyla başlayarak 31,7200 TL seviyesinden işlem görüyor. Saat 10.50 itibarıyla euro 34,4630 TL, sterlin ise 40,3140 TL'den satılıyor.

ABD VERİLERİ ÖNCESİNDE YATIRIMCILAR TEMKİNLİ

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, söz konusu gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu kaydetti.

Bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunumun yanı sıra ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdam verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade eden analistler, haftanın geri kalanında açıklanacak makroekonomik veriler öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığına dikkati çekti.

Para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 22 ve haziranda yüzde 71 ile fiyatlanıyor.

FED BAŞKANI'NIN SUNUMU İZLENECEK

TCMB'den yapılan duyuruda, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiği bildirildi.

Diğer yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk İslami bankacılığının 2024'te önceki yıllara kıyasla yavaş da olsa sektör ortalamasının üzerinde büyümeyi sürdürmesinin beklendiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, yurt dışında ise Almanya'da ticaret dengesi ile Avro Bölgesi'nde perakende satışları, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Fed Bej kitap raporu ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de gerçekleştireceği sunumun takip edileceğini belirtti.