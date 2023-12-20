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Dolar/TL Değer Kazancıyla Başladı

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Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 29,1160 seviyelerinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 28,0935'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 29,1160'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 31,9050'den, sterlin/TL de yüzde 0,4 düşüşle 36,8890'dan satılıyor. Dün günü yüzde 0,4 azalışla 102,2 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 102,3 seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl en geç mayıs ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik fiyatlamaların ve 'yumuşak iniş' ihtimalinin güçlenmesinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu söyledi. Dünya ekonomilerinin enflasyon ve resesyon kıskacında kalabileceğine ilişkin endişelerin yavaş yavaş fiyatlamaların dışına çıktığını aktaran analistler, enflasyonunda görülen aşağı yönlü trendin Fed'e alan açmaya devam ettiğini dile getirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek yılın ilk toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 76'ya çıktı. Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,89'la yaklaşık son 5 ayın en düşüğüne yakın seyrediyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de CB tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 102 ve 101 puan seviyelerinin destek, 103 ve 104 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 29,1160 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 28,0935'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 29,1160'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 31,9050'den, sterlin/TL de yüzde 0,4 düşüşle 36,8890'dan satılıyor.

Dün günü yüzde 0,4 azalışla 102,2 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 102,3 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) gelecek yıl en geç mayıs ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik fiyatlamaların ve "yumuşak iniş" ihtimalinin güçlenmesinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Dünya ekonomilerinin enflasyon ve resesyon kıskacında kalabileceğine ilişkin endişelerin yavaş yavaş fiyatlamaların dışına çıktığını aktaran analistler, enflasyonunda görülen aşağı yönlü trendin Fed'e alan açmaya devam ettiğini dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek yılın ilk toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 76'ya çıktı.

Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,89'la yaklaşık son 5 ayın en düşüğüne yakın seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de CB tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 102 ve 101 puan seviyelerinin destek, 103 ve 104 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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