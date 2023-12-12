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Dolar 29 lirayı aştı

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Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 29,03 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 31,30'dan, sterlin ise 36,48'den alıcı buluyor.

Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 28,99'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından 10.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 29,03'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 31,30'dan, sterlin/TL ise 36,48'den satılıyor. Dün günü yüzde 0,1 artışla 104,1 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,2 düşüşle 103,9 seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER FED'DE

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentiler güçlenirken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti. Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırabileceğini belirterek, piyasa beklentisinin enerji fiyatlarındaki düşüş nedeniyle enflasyonun aylık bazda değişim göstermeyeceği ve yıllık yüzde 3,1 olacağı yönünde olduğunu söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 50'ye çıkarken, söz konusu indirime mayısta başlama ihtimali ise yüzde 80 seviyesinde bulunuyor.

Fed'in bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin de büyük önem taşıdığını dile getirdi.

TÜRKİYE'NİN 5 YILLIK KREDİ RİSK PRİMİ 3 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Öte yandan, dün Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, fiyat istikrarının reel sektör açısından önemine dikkati çekerek, merkez bankalarının toplumsal refaha katkılarının ancak fiyat istikrarına odaklanan para politikasıyla gerçekleştiğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), dün 328 baz puana inerek yaklaşık son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi ve Almanya'da ZEW endeksleri, ABD'de enflasyon verileri ve hazine bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 102 ve 101 puan seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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