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Dolar/TL yatay seyrini sürdürüyor; gözler veri gündeminde

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Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 47,7750 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 47,7750 seviyesinde bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 47,7640'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yatay seyirle 47,7750 seviyesinde bulunurken, aynı dakikalar itibarıyla avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 55,1250'den, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 64,5290'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 100 seviyesinde bulunuyor.

Dün ABD'de açıklanan temmuz enflasyonunun beklentilere paralel gerçekleşmesi ve yıllık bazda sınırlı gerilemesi, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik sıkılaşma tahminlerini zayıflattı.

Aylık enflasyonun alt kalemleri incelendiğinde, enerji grubundaki fiyat düşüşünün haziran ayına kıyasla ivme kaybettiği, ancak bu kalemdeki aşağı yönlü seyrin devam ettiği görüldü. Yıllık enflasyon ise son 4 ayın en düşük seviyesine inerken, çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,5 ile şubat ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Analistler, söz konusu verilerin enflasyonda yavaşlama trendinin tekrar rayına girdiğine dair görüşleri güçlendirdiğini ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarına yönelik beklentilerin zayıflamasına neden olduğunu ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde faiz artışına gitme ihtimali yüzde 50'nin altına inerken, yıl sonuna kadar bir faiz artırımı yapılabileceği ihtimali de güç kaybetti.

Analistler, ABD'de tüketici enflasyonunun, Orta Doğu'da kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik adımların güçlenmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki jeopolitik risklerin azalması halinde enerji maliyetlerindeki gerilemenin etkisiyle yavaşlamayı sürdürebileceğini belirterek, bu anlamda ABD'de bugün Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Jeopolitik tarafta ABD ile İran'ın anlaştığına yönelik üçüncü taraflardan gelen açıklamalar dikkati çekti. Pakistanlı hükümet kaynakları, ABD ve İran'ın 17 Ağustos'ta süresi dolacak olan İslamabad Mutabakatı kapsamında 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda "anlaştığını" söyledi.

AA muhabirine konuşan kaynaklar, tarafların arabuluculara sürenin uzatılmasına ilişkin onaylarını ilettiğini aktarırken, ateşkesin 17 Ağustos'tan sonra ne kadar süreyle uzatılacağına ilişkin ise taraflarla temasların devam ettiğini belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Enflasyon Raporu, cari işlemler dengesi ile para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de ÜFE başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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