Dolar/TL 46,63 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 46,6250 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 46,5640'tan tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 46,6250 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yatay seyirle 53,0780'den ve sterlin/TL önceki kapanışına göre yüzde 0,1 yükselişle 61,5850'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 101,3 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de dün açıklanan kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ABD Merkez Bankasının (Fed) mevcut duruşunda değişikliğe gitmesini sağlayacak ölçüde rahatlatıcı bir tablo sunmadı.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu PCE fiyat endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilere paralel yükseldi. Buna karşın endeksteki yıllık artış, Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Analistler, çekirdek PCE verisinin beklentiler dahilinde artış kaydetmesinin, nisan ve mayıs aylarında petrol fiyatlarının yüksek seyrine rağmen fiyatlama davranışlarında ileriye dönük ciddi bir bozulma sinyali olarak değerlendirilmediğini belirterek, bu durumun gelecek dönemde petrol destekli enflasyonda yavaşlama senaryolarını ön plana taşıdığını kaydetti.

Söz konusu verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar iki kez faiz artışı yapabileceğine yönelik beklentiler güç kaybederken eylül toplantısında faiz artışı yapılabileceğine ilişkin tahminler ekim ayına doğru kaydı.

Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'ın Singapur bandıralı bir yük gemisine saldırdığına yönelik haber akışı, ABD-İran hattında barış görüşmelerinin kırılgan zeminde ilerlediğine işaret ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.