Haberler

Dolar/TL 45 seviyesinden işlem görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 45,0250 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 44,9833'ten tamamladı. Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 45,0250'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 52,6220'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 artışla 60,6580'den satılıyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen üstünde 98,3 seviyesinde seyrediyor.

ABD ile İran arasında tıkanan barış müzakereleri, Orta Doğu'daki gerginliğin kısa sürede azalacağına dair umutları azaltırken, dolar endeksi 3 haftanın ardından ilk haftalık yükselişine hazırlanıyor.

Mart ayında çatışmalara ilişkin endişelerin derinleşmesiyle yükselen dolar endeksi, bu ay gerginliklerin azalabileceğine yönelik umutlarla kazançlarını geri verdi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

