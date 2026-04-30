Haberler

Dolar/TL 45,1850'den işlem görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 45,1850 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 45,1010'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 45,1850'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 52,7830'dan, sterlin/TL ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 60,9360'tan satılıyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,2 artışla 98,9 seviyesinde seyrediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) dün, tahminler dahilinde politika faizini yüzde 3,50 ila yüzde 3,75 aralığında sabit bıraktı.

ABD-İran hattından gelen sıcak gelişmelerin etkisiyle artan petrol fiyatları, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri varlık fiyatlarının seyri üzerinde etkili oluyor.

Karar sonrası yaptığı açıklamalarda Orta Doğu kaynaklı belirsizliklerin arttığını vurgulayan Powell, yükselen enerji fiyatlarının kısa vadede enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacağını belirtti.

Fed'in söz konusu kararı 8'e karşı 4 oyla alması Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) içindeki görüş ayrılıklarının keskinleştiğine işaret etti. Komite üyeleri arasında 4 karşı oy en son Ekim 1992'de kullanılmıştı. Ayrıca Powell, 15 Mayıs sonrasında da Fed Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine devam edeceğini de açıkladı.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarında Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentiler zayıflarken bankanın olası "şahin" adımlarına dair tahminler yeniden fiyatlamalara dahil oldu.

Fed'e ilişkin gevşeme beklentilerinin iyiden iyiye zayıflaması tahvil piyasalarında satış baskısı oluşturdu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 8 baz puan yükselişle Temmuz 2025'ten bu yana en yüksek seviye olan yüzde 4,43'e çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin PPK toplantı özeti, dış ticaret dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları, büyüme, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve büyüme başta olmak üzere yoğun veri takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

