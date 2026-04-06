Dolar/TL 44,60 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 44,5980 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 44,5920'den tamamladı.

Dolar/TL saat 10.00 itibarıyla yatay seyirle 44,5980'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 51,4760'tan, sterlin/TL ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 58,9970'ten satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1 yükselişle 100,1 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'daki gerilime ilişkin salı gününe kadar olumlu ya da olumsuz bir gelişme beklentisi öne çıkarken, bölgeden gelen haber akışı varlık fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump, dün ilerleyen saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için tanıdığı süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını belirtti.

Öte yandan, ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi, mart ayında 178 bin kişi artarak tahminlerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3 ile beklentilerin altında kaldı.

Söz konusu veriler ülkede ekonominin iyi gittiğine yönelik mesaj olarak algılandı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini yıl genelinde sabit bırakacağına ilişkin beklentiler güçlendi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.