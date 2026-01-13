Haberler

Dolar/TL 43,15 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 43,1470 seviyesinde işlem görmeye başladı. ABD'deki enflasyon verileri ve jeopolitik gerilimler yatırımcıların takip ettiği konular arasında yer alıyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,1470 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üstünde 43,1110'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 43,1470'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 50,3260'tan, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 58,1290'dan satılıyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik endişeler ve jeopolitik gerilimler varlık fiyatlamalarında öne çıkarken, gözler ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ticaret yapan ülkelere yönelik tarife tehdidi ise fiyatlamaları zorlaştıran başka bir unsur olarak kabul ediliyor.

Öte yandan ülkede tarifelerin yasallığı üzerindeki haber akışı da yakından izlenirken, Trump, sosyal medya hesabından ABD Yüksek Mahkemesinin beklenen tarife kararına ilişkin açıklama yaptı.

Mahkemenin gümrük vergileri konusunda aleyhte karar vermesi durumunda ABD'nin geri ödemesi gereken tutarın yüz milyarlarca doları bulacağını belirten Trump, bunun yatırımlar da eklenirse trilyonlarca dolara ulaşabileceğini öne sürdü.

Yurt içinde ise bugün açıklanacak ödemeler dengesi verileri yakından takip edilecek. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının geçen yılın kasım ayında 3 milyar 107 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Ankete katılan ekonomistlerin 2026 yılına ilişkin cari denge beklentisi ise 26 milyar 520 milyon dolar açık oldu.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve perakende satışların, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ile konut satışlarının İngiltere'de ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının takip edileceğini belirtti.

