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Dolar/TL 34,04 seviyesinden işlem görüyor

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Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 34,0430 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL, haftaya azalışla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 34,0430'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 37,7090'dan, sterlin/TL ise önceki kapanışın hemen altında 44,7390'dan satılıyor. Cuma günü 101,7 seviyesini test eden dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 101,6 seviyesinde. Küresel piyasalar, başta ABD'deki istihdam raporu olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başladı.

FED'İN SIKI PARA POLİTİKASINI BU AYDAN İTİBAREN YAVAŞ YAVAŞ GEVŞETECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını bu aydan itibaren yavaş yavaş gevşeteceği fiyatlanırken, yıl sonuna kadar atılacak adımların büyüklüğü belirsizliğini koruyor. Analistler, bu hafta açıklanacak istihdam ağırlıklı verilerden alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlar konusunda belirleyici olabileceğini ifade ederek, söz konusu verilerin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin de daha çok bilgi vermesinin beklendiğini söyledi.

ABD'de son açıklanan verilerden alınan sinyallerin Fed'in bu yıl birkaç kez faiz oranlarını düşürmesi için kapı araladığını ifade eden analistler, fiyat baskılarının azaldığını söyledi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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