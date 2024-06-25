Üye Girişi
Haberler

Dolar/TL 32,9360 seviyesinde işlem görüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 32,9360 seviyesinden işlem görüyor. Dün alıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 32,9217'den tamamladı. Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 32,9360'ta bulunurken, avro/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 35,3550'den ve sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 41,7860'tan işlem görüyor. Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 105,5 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin sürmesiyle karışık bir seyir izleniyor. Analistler, ABD'de hafta içinde açıklanacak olan büyüme ve kişisel tüketim verilerinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini ifade ederek, banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 74 ve kasımda yüzde 90'da bulunuyor. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali ise aralıkta yüzde 90 ile fiyatlanıyor. Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ve konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin destek konumu olarak öne çıktığını bildirdi.

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 32,9360 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 32,9217'den tamamladı.

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 32,9360'ta bulunurken, avro/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 35,3550'den ve sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 41,7860'tan işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 105,5 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin sürmesiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, ABD'de hafta içinde açıklanacak olan büyüme ve kişisel tüketim verilerinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini ifade ederek, banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 74 ve kasımda yüzde 90'da bulunuyor. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali ise aralıkta yüzde 90 ile fiyatlanıyor.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ve konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin destek konumu olarak öne çıktığını bildirdi.

Kaynak: AA / Ekonomi

New York Sterlin Banka Fed Ekonomi Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı sona erdi: Yılın ikinci yarısında yıllık enflasyon hızla gerileyecek

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı sona erdi: Yılın ikinci yarısında yıllık enflasyon hızla gerileyecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title