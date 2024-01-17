Dolar/TL 30,12 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 30,1270 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,07 artışla 30,1033'ten tamamladı.

KURDA SON DURUM

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 30,1270'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 32,0830'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 38,1260'tan satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla son 1 ayın en yükseği olan 103,4 puan seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLERİN YORUMU

Analistler, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin zayıflamasının dolara olan talebi desteklediğini belirtti.

Dün açıklamalarda bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonda devam eden düşüşlerin Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürmesine olanak sağlayacağını ancak bunun "dikkatli" şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

Faiz indirimlerinin zamanlaması ve 2024'teki sayısının gelen verilere bağlı olacağını vurgulayan Waller, "Faizleri düşürmeye başlamanın zamanı geldiğinde, metodik ve dikkatli şekilde düşürülebileceğine ve düşürülmesi gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Fed'in faiz indirim sürecine mart ayında başlamayabileceği ihtimallerinin güçlenmesiyle tahvil piyasalarındaki satış baskısı güçlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,07 ile son bir ayın zirvesine çıktı.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puan seviyelerinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.