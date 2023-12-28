Dolar 29,44 ile rekor seviyeden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 1 artışla 29,3932'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla rekor seviye olan 29,44'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 32,82'den, sterlin/TL ise 37,78'den satılıyor. Dün, yüzde 0,47 azalışla günü 100,9 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda da yüzde 0,3 azalışla 27 Temmuz'dan bu yana en düşük seviye olan 100,7'de bulunuyor.

FED'E YÖNELİK BEKLENTİLER FİYATLARI ETKİLİYOR



Analistler, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in 2 yıldır süregelen enflasyon mücadelesinin sonuna yaklaşıldığına işaret ederken, bu durum hem pay piyasalarında hem de tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyri destekliyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI