Yükselişini sürdüren dolar 28,47 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 28,47 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 30,47'den, sterlin ise 35,09'dan alıcı buluyor.

Dün, yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,17 artışla 28,43'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 28,47'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 30,47'den, sterlin/TL ise 35,09'dan satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 105,5 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi de yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,070 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 puan seviyesinin destek, 107 ve 108 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.