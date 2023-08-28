Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! Kur 26,56 seviyesinde

Geçen hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 750 baz puanla beklentilerin üzerinde artırarak yüzde 25'e çıkarmasının ardından sert düşen dolar/TL, 25,2784 ile 26 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi test etti. Bu seviyeden gelen tepki alımlarının da etkisiyle yükselen dolar/TL haftayı yüzde 2,77 değer kaybıyla 26,3550'den tamamladı. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 26,5660'dan işlem görüyor.

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