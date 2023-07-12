Güne yükselişle başladı! Dolar/TL 26,1460 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,1460 seviyelerinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,1176'dan tamamladı.

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,1460'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 28,8370'ten, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 33,8280'den satılıyor. Bugün düşüş eğilimini üst üste 5. işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 101,5 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise 1,1040 ile 8 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından 1,1030'da seyrediyor.

ANALİSTLERİN YORUMU

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) üzerindeki baskıyı azaltabileceği beklentisiyle dolara olan talebin azaldığını ifade etti. Ülkede haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentilerinin aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olduğunu anımsatan analistler, bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinden alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönem para politikasında etkili olacağını dile getirdi.

Analistler, Fed'in yılın geri kalanında atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin yüksek olmasına karşın açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerin de önemine dikkat çekerek, bugünkü verilerin ardından Banka'nın nihai faiz oranını yüzde 5,25-5,50 seviyesinde belirleme olasılığının da öne çıkabileceğini söyledi. Bugün ABD'de enflasyon verilerinin ve Fed'in Bej Kitap raporunun takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100'ün destek,103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.