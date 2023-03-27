Dolar 19,09 lira seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 19,0920 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 20,5560'tan, sterlin ise 23,4020'den satılıyor.

Cuma günü, yükseliş eğiliminde seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 19,0701'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da artışla başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 19,0920'den işlem görüyor.

EURO VE STERLIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 20,5560'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,3 yükselişle 23,4020'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda yatay seyirle 103,1'de dengelenirken, avro/dolar paritesi de yüzde 0,1 azalışla 1,0750 seviyelerinden alıcı buluyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, bankacılık sistemine ilişkin devam eden endişeler ve yeniden gündeme gelen resesyon korkusunun varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyledi. Bugün ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102,7'nin destek, 103,5 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.