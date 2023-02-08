Dolar/TL, 18,83 seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,8320 seviyelerinde işlem görüyor. Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,8320 seviyelerinde işlem görüyor. Dün, en düşük 18,8080 ve en yüksek 18,8523 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8279'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 18,8320'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 20,2080'den, sterlin/TL de sınırlı yükselişle 22,6960'tan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda yatay seyirle 103,4'ten işlem görürken, avro/dolar paritesi dünkü kapanışının hemen üzerinde 1,0730'da bulunuyor. Analistler, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında endişe edildiği kadar şahin bir ton kullanmamasının dolar endeksindeki yükselişi durdurduğunu bildirdi. Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarında Fed'in mart ve mayıstaki toplantılarda 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik fiyatlamaların ağırlık kazandığını kaydeden analistler, bankanın mayıs-aralık döneminde ise faizleri sabit tutacağının öngörüldüğünü ifade etti. Analistler, bugün yurt içinde Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yaşanan gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, veri gündeminde ise ABD'de toptan eşya stoklarının öne çıktığını söyledi. Kaynak: AA / Ekonomi Sterlin Fed Ekonomi Haberler

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