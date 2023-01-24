Dolar/TL yatay seyrediyor! 18,81 seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,8060 seviyelerinde işlem görüyor. Dün, en düşük 18,7575 ve en yüksek 18,8446 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8102'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 18,8060'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 20,4880'den, sterlin/TL de yüzde 0,3 yükselişle 23,3320'den satılıyor. AVRO/DOLAR PARİTESİ YÜKSELİŞTE Dün yüzde 0,1 artışla günü 102,1 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 101,8'den işlem görüyor. Bugün yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi ise önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 1,0890 seviyesinde bulunuyor. FED'İN FAİZ ARTIRIMI DOLARDA BELİRLEYİCİ OLACAK Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) gelecek hafta politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, Fed'in faiz artırımlarını yavaşlatacağı beklentilerinin doları baskıladığını söyledi. DOLAR ENDEKSİNDE 103 SEVİYESİ DİRENÇ Küresel çapta resesyon riski ve para politikalarının seyrine ilişkin belirsizliklerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 seviyesinin direnç, 101'in destek konumunda bulunduğunu kaydetti. Kaynak: AA / Ekonomi Sterlin Fed Finans Ekonomi Güncel Haberler

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