Dolar 18,78 seviyesinden işlem görüyor

Dolar, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,7790 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro sınırlı düşüşle 20,1440'tan, sterlin ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 22,8220'den satılıyor.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde, 18,7790'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLINDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL sınırlı düşüşle 20,1440'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 22,8220'den satılıyor. Dün yüzde 0,9 azalışla günü 103'ten tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 103,3'ten işlem görürken, avro/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,0730 seviyesinde hareket ediyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, enflasyon endişeleri ve para politikalarına yönelik belirsizliklerle piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini bildirdi. Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın İsveç Merkez Bankası tarafından düzenlenen sempozyumda yapacağı konuşmada gelecek dönem para politikalarına yönelik ipuçlarının aranacağını belirten analistler, veri gündeminde ise ABD'de toptan eşya stoklarının öne çıktığını kaydetti. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105'in direnç, 102,5 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.