Dolar/TL, 18,68 seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Dolar/TL, güne yükselişle ardından 18,68 seviyelerinde işlem görüyor. Dolar/TL, güne yükselişle ardından 18,68 seviyelerinde işlem görüyor. Dün en düşük 18,6500 ve en yüksek 18,6943 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,6584 ile önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 18,6800'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 19,8330'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 22,5300'ten satılıyor. Dün ABD'de beklenenden güçlü gelen ekonomik verilerin sıkı para politikalarının süreceği endişelerini artırması ile yüzde 0,3 artışla 104,4 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu dakikalarda 0,1 azalışla 104,3 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,0620 seviyesinden işlem görüyor. ABD'de ilk tahminlerde yüzde 2,9 olarak açıklanan 3. çeyrek büyüme verisi dün yüzde 3,2'ye revize edildi. Analistler, bugünden itibaren başlayan Noel tatillerinin etkisiyle piyasalarda işlem hacimlerinin düşebileceğini belirterek, bugünün veri gündeminde ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydetti. İngiltere, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda piyasaları Noel tatili dolayısıyla yarım gün işleme açık olacak. Kaynak: AA / Ekonomi Tam Gemi Şok Denemeleri Sterlin Noel Ekonomi Haberler

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