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Dolar/TL, 18,67 seviyesinden işlem görüyor

Ekonomi Haberleri

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 18,67 seviyelerinde işlem görüyor. Dün en düşük 18,6331 ve en yüksek 18,7070 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,6691 ile önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 18,6690'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 19,8570'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 22,6430'dan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 103,9 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 1,0640 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 3. çeyrekte yıllık yüzde 1,9 artışla beklentilerin altında kaldı. Analistler, dün ABD'de beklentilerden iyi gelen verilerin ardından enflasyon ve resesyon endişelerinin geri plana atılmasının doları diğer para birimleri karşısında baskıladığını söyledi.

GÖZLER TCMB'NİN FAİZ KARARINDA

Bugün gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak 3. çeyrek büyüme ile haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 103,7'nin destek, 105'in direnç konumunda bulunduğunu aktardı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin, politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Banka, geçen ay politika faizini 150 baz puanlık indirimle yüzde 9'a çekerken, karar metninde, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verildiği belirtilmişti.

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Kaynak: AA / Ekonomi

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