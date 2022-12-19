Dolar/TL, 18,65 seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 18,65 seviyelerinde işlem görüyor. Cuma günü en düşük 18,6209 ve en yüksek 18,6662 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,6542 ile önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya sınırlı da olsa düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 18,6480'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 19,8300'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 22,7280'den satılıyor.

Cuma günü yüzde 0,3 artışla 104,8 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,4 azalışla 104,4 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 yükselişle 1,0620 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, geçen hafta merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği sinyali vermesinin ardından güçlenen resesyon endişeleriyle doların diğer para birimleri karşısında değer kazandığını belirterek, yatırımcıların yeni haftaya temkinli başladığını bildirdi.

Noel tatili öncesi bu hafta yoğun veri gündemi ile piyasalarda dengelenme çabasının öne çıkacağını aktaran analistler, Japonya ve Türkiye'de faiz kararlarının yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103,7'nin destek, 105'in direnç konumunda bulunduğunu söyledi. Kaynak: AA / Ekonomi Sterlin Ekonomi Haberler

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