Dolar 18,63 seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Dolar, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 18,63 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro yüzde 0,3 azalışla 19,3340'tan, sterlin yüzde 0,2 azalışla 22,4950'den satılıyor. Cuma günü 18,60-18,66 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 18,6360'tan tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 18,6320'den işlem görüyor. EURO VE STERLINDE SON DURUM Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 19,3340'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 22,4950'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 106,1 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,0380'den işlem görüyor. ANALİSTLER NE DİYOR? Analistler, Çin'de "sıfır Kovid-19" politikasına karşı protestoların ülke geneline yayılması ile risk iştahının azaldığını ve bunun da küresel dolar talebini artırdığını bildirdi. Bu hafta ABD'de açıklanacak işgücü piyasalarına ilişkin verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıktaki para politikası kararı öncesinde beklentiler üzerinde belirleyici olmasının öngörüldüğünü belirten analistler, para piyasalarında bankanın gelecek ayki toplantıda yüzde 75 ihtimalle 50, yüzde 25 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağının fiyatlandığını kaydetti. Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksinin öne çıktığını ve Çin'deki protestolara ilişkin haber akşının yatırımcıların odağında yer aldığını ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 105'in destek, 107'nin direnç konumuna geldiğini söyledi. Kaynak: AA / Ekonomi Tam Gemi Şok Denemeleri Sterlin Finans Ekonomi Haberler

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