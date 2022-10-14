Dolar/TL, 18,59 seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Dün piyasalardaki kapanışını 18,55 seviyesinden yapan dolar/TL haftanın son gününe yükselişle başlamasının ardından piyasalarda 18,59 seviyesinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,07 altında 18,5546'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 18,59'tan işlem görüyor. EURO VE STERLİN FİYATLARI Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 18,1460'tan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 20,9630'dan satılıyor. Dolar endeksi, dün ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin ardından günü yüzde 0,6'lık düşüşle 112,5'ten tamamlarken, bugün 112,7 seviyelerine yükseldi. Dün 0,98'in üzerini gören avro/dolar paritesi ise bugün 0,9760 seviyesinde bulunuyor. PİYASALARDAKİ SON DURUM Analistler, tahvil piyasasındaki görece rahatlamanın etkisiyle risk iştahının arttığını belirterek, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bugün sona erecek tahvil alım programını uzatıp uzatmayacağına ilişkin olası açıklamaların döviz piyasalarında oynaklığa neden olabileceğini kaydetti. Bugünün veri gündeminde ABD'de perakende satışların öne çıktığını, ayrıca ABD'de JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup ve Wells Fargo gibi önde gelen şirketlerin finansal sonuçlarının açıklanacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 112,5'in altına inilmesi halinde 110,7'nin destek, 113'ün direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. Kaynak: AA / Ekonomi Tam Gemi Şok Denemeleri Sterlin Finans Ekonomi Güncel Haberler

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