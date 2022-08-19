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Dolar/TL, 18,10 seviyesinden işlem görüyor

Dün Merkez Bankası'nın faizleri 100 baz puan indirmesi sonrası yükselişe geçen dolar/TL günü 18,05'den tamamladı. Dolar/TL yeni güne de yükselişle başlamasının ardından piyasalarda 18,10 seviyesinden işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13,0'e çekmesinin ardından günü 18,05'ten tamamlayan dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlayarak 18,10 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 18,26'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 düşüşle 21,53'den alıcı buluyor. Dolar endeksi, 107,7 ile yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini test ederken, avro/dolar paritesi 1,0070'e kadar geriledi.

Analistler, küresel çapta açıklanan verilerin yüksek enflasyon ve düşük büyüme temasının sürdüğüne işaret etmesi ile merkez bankalarının para politikalarında daha "şahin" bir duruşu benimseyeceği endişelerinin gündemde kaldığını, buna paralel dolar talebinin de gücünü koruduğunu söyledi.

BELİRSİZLİK PİYASALARDAKİ OYNAKLIĞI TETİKLİYOR

Belirsizlikler nedeniyle merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin öneminin arttığını vurgulayan analistler, bu kapsamda gelecek hafta yapılacak Jackson Hole sempozyumu öncesi döviz piyasalarında oynaklığın artabileceğini kaydetti. Analistler, bugünün veri gündeminin sakin olduğuna işaret ederek, teknik açıdan dolar endeksi için 105,8'in destek, 108 ve 108,7'nin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

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