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Dolar/TL, 17,96 seviyesinden işlem görüyor

Geçen hafta piyasalardaki kapanışını 17,93 seviyelerinden yapan dolar/TL, haftanın ilk gününe yükselişle başlamasının ardından piyasalarda 17,96 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü 17,92-17,98 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin altında 17,93'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından 17,96'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 18,38'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 21,74'den satılıyor. Dolar endeksi, geçen hafta yüzde 0,8'lik azalışla 105,7'den kapanmasının ardından yeni haftada 105,9 seviyesinde bulunuyor. Geçen hafta yüzde 0,8 düşüşle 1,0260'tan kapanan avro/dolar paritesi de bugün 1,0240 seviyesinde hareket ediyor.

RESESYON ENDİŞELERİ SÜRÜYOR

Analistler, Asya'da açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalması sonrası güçlenen resesyon endişeleriyle döviz piyasalarında hareketliliğin arttığını, küresel dolar talebinin gücünü koruduğunu söyledi. Bu hafta dünya genelinde açıklanacak yoğun makroekonomik verilerde ekonomik aktivite ve enflasyonun seyrine ilişkin sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının da yakından takip edileceğini kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 106,5'in direnç, 105,7'nin altına inilmesi durumunda ise 105'in destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Sterlin Finans Ekonomi Haberler

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