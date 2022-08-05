Dolar/TL, 17,96 seviyesinden işlem görüyor Perşembe günü piyasalardaki kapanışını 17,93'den yapan dolar/TL, haftanın son gününe yükselişle başlamasının ardından piyasalarda 17,96 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü 17,93'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 17.96'dan işlem görüyor. EURO VE STERLİNDE SON DURUM Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 primle 18,38'den, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 21,84'den satılıyor. Şu dakikalarda dolar endeksi yatay seyirle 105,90, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,0230 seviyesinde bulunuyor. PİYASALAR POZİTİF SEYİRDE Analistler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından gündeme gelen jeopolitik risklerin büyümeyeceğine ilişkin beklentiler ve tahminlerden iyi gelen makroekonomik verilerle piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi. GÖZLER ABD'NİN AÇIKLAYACAĞI VERİLERDE ABD'de açıklanan ikinci çeyrek büyüme verisinin teknik resesyona işaret etmesinin ardından makroekonomik verilerin öneminin arttığını aktaran analistler, bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerin döviz kurlarında oynaklığı artırabileceğini kaydetti. Piyasa beklentilerine göre, tarım dışı istihdamın 250 bine yavaşlaması, işsizlik oranının yüzde 3,6'da sabit kalması ve ortalama saatlik kazançların aylık yüzde 0,3 artması öngörülüyor. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106,5'in direnç, 105,5'in destek konumuna geldiğini kaydetti. Ekonomi AA / Bekir Gürdamar Tam Gemi Şok Denemeleri Sterlin Finans Ekonomi Haberler

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