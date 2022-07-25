Dolar/TL, 17,81 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 17,81 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü yüzde 0,1 değer kazanan dolar/TL günü 17,7407'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 17,8120'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde yatay seyirle 18,1590'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 21,3550'den satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 106,7 seviyesinde. Avro/dolar paritesi ise 1,0210'da yatay seyrediyor.

Analistler, güçlenen resesyon riski sonrası artan tahvil talebinin doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini söyledi.

Çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) para politikası kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini aktaran analistler, bu hafta ABD'deki yoğun makroekonomik veri takviminin de yakından takip edileceğini bildirdi.

Analistler, makroekonomik verilerde ekonominin durumuna ilişkin işaretlerin aranacağını bildirerek, veri bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78,2 seviyesine yükseldi.

Analistler, bugün Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 106,5'in destek, 108'in direnç konumuna geldiğini söyledi.