Dolar/TL 17,26 seviyelerinde işlem görüyor - Haberler

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Dolar/TL 17,26 seviyelerinde işlem görüyor

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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Dün piyasalardaki kapanışını 17,27 seviyelerinden yapan Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından piyasalarda 17,26 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün dar bir bantta yatay hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,06 üzerinde 17,27'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 17,26'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 yükselişle 18,08'den, sterlin/TL yatay seyirle 20,74'den satılıyor. Dolar endeksi, dün 105,7 ile Aralık 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün 105'in hemen üzerinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,6 üzerinde 1,0480'den alıcı buluyor.

GÖZLER FED KARARINDA

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) enflasyonu kontrol altına almak için atacağı adımların ülkeyi resesyona iteceği endişesinin, küresel ölçekte dolar talebinin güçlü kalmasına neden olduğunu ifade etti. Fed'in bu akşamki toplantısında, 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği fiyatlansa da bankanın izleyebileceği farklı seçeneklerin bulunduğuna işaret eden analistler, artan belirsizliklerle döviz piyasalarında oynaklığın sürebileceğini söyledi. Analistler, bugünün veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve dış ticaret istatistikleri ile ABD'de perakende satışların öne çıktığını belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 105,6'nın üzerine çıkılması halinde 106'nın direnç, 104,2'nin ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri Sterlin Fed Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (2)

Güray Dilli :

Düşüş derken ! Abd de enflasyon yükseldi ,Fed faiz arttıracak denirken dolar nasıl düşer anlamadım.

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Ahmet İRTEGÜN:

1 kuruş düşmüş hamdolsun...

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