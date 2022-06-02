Dolar/TL 16,46 seviyelerinde işlem görüyor - Haberler

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Dolar/TL 16,46 seviyelerinde işlem görüyor

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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Dün dengeli bir seyir izleyen Dolar/TL kapanışı 16,39 seviyelerinden yapmıştı. Yeni güne ise yükselişle başlayan Dolar/TL, piyasalarda 16,46 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,06 altında 16,3931'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 artışla 16,4590'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 17,5900'dan, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kazancıyla 20,6840'tan satılıyor. Dolar endeksi, iki günlük yükselişin ardından bugün düşüşe geçerek 102,2 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 üzerinde 1,0690'dan işlem görüyor.

ANALİSTLER ABD'DE TARIM DIŞI İSTİHDAM RAPORUNU BEKLİYOR

Analistler, jeopolitik riskler ve para politikalarının seyrine dair belirsizlikler nedeniyle enflasyon ve büyüme odaklı endişelerin gündemin odağında kalmaya devam ettiğini söyledi. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" tondaki açıklamaları ile dolar endeksindeki oynaklığın arttığını belirten analistler, bugün açıklanacak ABD'nin tarım dışı istihdam raporunun döviz piyasalarının seyri açısından kritik önem taşıdığını kaydetti. Analistler, bugünün veri gündeminde ayrıca, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi, ABD'de fabrika siparişlerinin öne çıktığını ifade ederek, OPEC toplantısından gelecek haberlerin de takip edileceğini bildirdi.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri Sterlin Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (2)

Davut DOĞRU:

Birilerinin hatasını bu millet ne diye çekiyor kardeşim. Bir inat uğruna yaptığı beceriksizliğin sonucu bu. Ben dedim olacak kafası kaçıncı yüzyılda işe yaramış ki?

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Yunus N N:

Onların doları varsa bizim Allahımız var

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