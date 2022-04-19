Dolar/TL 14,66 seviyelerinde işlem görüyor

Dün 14,60-14,67 dar bandında yatay hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,04 üzerinde 14,6417'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 artışla 14,6612'den işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,8567'den, sterlin/TL ise 19,1107'den satılıyor. Dolar endeksi şu dakikalarda 100,8 ile önceki kapanışın hemen altında dengelendi. Euro/ Dolar paritesi ise yüzde 0,2 değer kazancıyla 1,0800'den alıcı buluyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, Çin'de yeni tip koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin ekonomiye yansımalarına ilişkin artan endişeler ve şahinleşen merkez bankalarına yönelik beklentilerle küresel bazda risk iştahının düşük seyrettiğini bildirdi.

Tahvil piyasasından da çıkışların sürdüğünü vurgulayan analistler, getiri arayışındaki yatırımcıların dolar talebinin gücünü koruduğunu ifade etti. Analistler, bugünün veri takviminde ABD'de açıklanacak konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin öne çıktığını belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri, Uluslararası Para Fonu (IMF) toplantıları ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının döviz piyasalarının yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.