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Dolar İstanbul serbest piyasada 49,5270 liradan, avro 55,6240 liradan güne başladı.

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İstanbul serbest piyasada dolar günü 49,5270 liradan, avro 55,6240 liradan açtı. Dolar 49,5250 liradan alınıp 49,5270 liradan satılırken, avro 55,6220 liradan alınıp 55,6240 liradan satılıyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,5270 liradan, avro 55,6240 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 49,5250 liradan alınan dolar, 49,5270 liradan satılıyor. 55,6220 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,6240 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 49,4180 lira, avronun satış fiyatı ise 55,5590 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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