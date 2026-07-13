Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 47,0030 liradan, avro 53,6690 liradan işlem görüyor. Cuma gününe göre dolar yükselirken avro düşüş gösterdi.
İstanbul serbest piyasada dolar 47,0030 liradan, avro 53,6690 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 47,0010 liradan alınan dolar, 47,0030 liradan satılıyor. 53,6660 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,6690 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 46,9860 lira, avronun satış fiyatı ise 53,6940 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz