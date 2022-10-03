Dolar haftaya yükselişle başlayarak 18,56 TL oldu

Döviz yeni haftaya da yükselişle başladı. Bir süredir uluslararasıpiyasalardan büyük bir yükseliş trendine giren dolar, bu haftaya da yükselerek başladı.

DOLAR 18,56 TL OLURKEN EURO 18,17 TL OLDU

Haftanın ilk dakikalarında dolar kuru 18,56 TL'den, euro da 18,17 TL'den işlem gördü. Küresel para birimleri karşısında dolar kuvvetli duruşunu sürdürüyor. Doların diğer para birimleri karşısındaki gücünü ölçen DXY endeksi 112,293'den yeni haftaya başladı.

İç piyasada cuma günü resmi işlem saatini 18,53 TL'den kapatan dolar yeni haftada da yükselerek 18,56 TL'den seyrine başladı. Euro da dolar gibi yeni haftaya yükselişle başladı. Cuma günü resmi işlem saatini 18,10 TL'den kapatan euro yeni haftanın ilk dakikalarında 18,17 TL'den işlem gördü.