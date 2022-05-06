Dolar 14,95 TL'den, Euro İse 15,83 TL'den Haftayı Kapattı - Haberler

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Dolar 14,95 TL'den, Euro İse 15,83 TL'den Haftayı Kapattı

ANKA - Esra Alus - Ekonomi
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Dolar 14,95 TL'den, Euro İse 15,83 TL'den Haftayı Kapattı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırmasının ardından dolar küresel çapta yeniden yükselişe geçti. Bu kapsamda iç piyasada da dolar kuru bayram dönüşü artmaya başladı. Haftanın son işlem gününü dolar 14,95, euro ise 15,83 TL’den kapattı.

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırmasının ardından dolar küresel çapta yeniden yükselişe geçti. Bu kapsamda iç piyasada da dolar kuru bayram dönüşü artmaya başladı. Haftanın son işlem gününü dolar 14,95, euro ise 15,83 TL'den kapattı.

Dolar, Fed kararının ardından küresel piyasalarda 2022'den bu yana en güçlü seviyesine çıktı. Türkiye'de de de Ramazan Bayramı öncesinde 14,86 TL olan kur, dün 14,90 TL'ye kadar yükseldi. Dolar kuru, haftanın son işlem gününe 14,87 seviyesinden başladı. Resmi işlem saatinde 14.95'e kadar yükseldi.

Dün satış fiyatı 15,67 TL olan euro da haftanın son işlem gününde yükseldi. Euro haftayı 15,83 TL seviyesinden kapattı.

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ANKA / Esra Alus - Ekonomi

Türk Lirası, dolar, Euro, Fed, Ekonomi, Haberler

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