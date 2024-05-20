Doğu Marmara'nın en büyük Business Networking etkinliği düzenlendi

Sanayiciden üreticiye, kozmetik, teknoloji, otomotivden inşaata kadar farklı meslek gruplarından 106 iş insanının katılım sağladığı ve beyin fırtınası yaratılan Business Networking etkinliği Sapanca'da gerçekleşti. Etkinliğe yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda konuşmacı ve misafir katıldı.

ETKİNLİĞE YOĞUN İLGİ

Nokta TV Genel Yayın Yönetmeni Berkan Aslan'ın organizasyonunda gerçekleşen etkinlikte şirket ve yöneticileri bir araya geldi. Aslan tarafından yıllardır yapılan bu organizasyona yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda konuşmacı ve misafir katıldı.

TECRÜBELERİNİ AKTARDILAR

Business Networking etkinliğinde Türkiye'nin İlk Elektronik Geri Dönüşüm Tesisinin, Exitcom Recycling Şirketinin CEO'su Murat Ilgar, Kocaeli Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Yalçın Ergen, Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği Başkanı Kanas Yatırım İnvestment Şirketinin Kurucu Ortağı Nihan Çakıcı ve Hotech CTO Kurucusu - Dijital Dönüşüm Uzmanı Hamdullah Turgut konuşmacı olarak katıldı.

EKİM AYINDA 2'NCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Etkinlik sonunda konuşan Berkan Aslan, "Bu kadar kaliteli değerli insanları bir araya getirmekten son derece onurluyum. Tamamıyla network amacıyla gerçekleştirilen bu etkinlik hiçbir şekilde ticari amaç gütmemekte, tamamıyla yeni başlangıçlar ve yeni iş bağlantıları kurmaya yönelik bir etkinlik." sözlerine yer verdi.