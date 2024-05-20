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Doğu Marmara'nın en büyük Business Networking etkinliği düzenlendi

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Doğu Marmara'da düzenlenen ve farklı sektörlerden 106 iş insanının katıldığı Business Networking etkinliği tamamlandı. Etkinlik, sanayiciden üreticiye, kozmetikten teknolojiye, otomotivden inşaata kadar geniş bir yelpazede beyin fırtınası oluşturdu.

Sanayiciden üreticiye, kozmetik, teknoloji, otomotivden inşaata kadar farklı meslek gruplarından 106 iş insanının katılım sağladığı ve beyin fırtınası yaratılan Business Networking etkinliği Sapanca'da gerçekleşti. Etkinliğe yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda konuşmacı ve misafir katıldı.

ETKİNLİĞE YOĞUN İLGİ

Nokta TV Genel Yayın Yönetmeni Berkan Aslan'ın organizasyonunda gerçekleşen etkinlikte şirket ve yöneticileri bir araya geldi. Aslan tarafından yıllardır yapılan bu organizasyona yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda konuşmacı ve misafir katıldı.

TECRÜBELERİNİ AKTARDILAR

Business Networking etkinliğinde Türkiye'nin İlk Elektronik Geri Dönüşüm Tesisinin, Exitcom Recycling Şirketinin CEO'su Murat Ilgar, Kocaeli Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Yalçın Ergen, Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği Başkanı Kanas Yatırım İnvestment Şirketinin Kurucu Ortağı Nihan Çakıcı ve Hotech CTO Kurucusu - Dijital Dönüşüm Uzmanı Hamdullah Turgut konuşmacı olarak katıldı.

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Etkinlik sonunda konuşan Berkan Aslan, "Bu kadar kaliteli değerli insanları bir araya getirmekten son derece onurluyum. Tamamıyla network amacıyla gerçekleştirilen bu etkinlik hiçbir şekilde ticari amaç gütmemekte, tamamıyla yeni başlangıçlar ve yeni iş bağlantıları kurmaya yönelik bir etkinlik." sözlerine yer verdi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Marmara Etkinlikler Emlak Otomobil Teknoloji İş Dünyası Ekonomi Haberler

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