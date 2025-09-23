Doğu Karadeniz Lezzetleri Moskova'da Tanıtıldı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) tarafından, bölgenin lezzetleri, Moskova'da düzenlenen gıda fuarında tanıtıldı.

DKİB'den yapılan açıklamada, Birliğin, Moskova'da düzenlenen dünya genelinde gıda sektörünün prestijli organizasyonları arasındaki "World Food Moscow Fuarı"na katıldığı belirtildi.

Doğu Karadeniz'in seçkin gıda ürünlerinin uluslararası arenada tanıtıldığı vurgulanan açıklamada, "Bölgenin önde gelen ihraç kalemleri olan fındık, Türk somonu, yaş meyve ve sebze, çay ve süt ürünlerinin tanıtımı yapılan stantta ürünlerin tadımı da yaptırılarak, özellikle Rus tüketicilerin değerlendirmeleri alındı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen DKİB Genel Sekreteri Ongan Bahadır da Türk ürünlerinin gördüğü ilgiden memnun olduklarına işaret ederek, "Rusya, Doğu Karadeniz'in hem yaş meyve sebze hem de su ürünleri sektöründe en önemli ihraç pazarı. Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatın daha da artırılması ve bölgemizde faaliyet gösteren gıda imalatçısı firmalarımızın pazardan daha fazla pay almalarının sağlanması amacıyla katılım sağladığımız bu fuarda, ürünlerimizi tadan her ziyaretçinin standımızdan gülümseyerek ayrılması bizlere mutluluk verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Fuarın bölge gıda ihracatçılarının Rusya pazarındaki konumlarını güçlendirmeleri açısından stratejik önem taşıdığına dikkati çeken Bahadır, fuara mevcut bağları güçlendirmek ve yeni kapılar aralamak amacıyla katılım sağlandığını ifade etti.

Bahadır, farklı ülkelerden gelen iş insanlarıyla yapılan görüşmelerle, ihracatçılar için önemli işbirliklerinin temellerini atmaktan memnuniyet duyduklarını vurguladı.???????