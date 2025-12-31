Haberler

Kar fındıkta soğuklama sürecine katkı sağladı

Güncelleme:
Doğu Karadeniz'de meydana gelen kar yağışı, fındık üretimi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Kar, fındıkta soğuklama sürecine katkı yaparak ürünün erken uyanmasını engelliyor.

Doğu Karadeniz'de son günlerde etkili olan kar, fındık üretimi açısından olumlu değerlendiriliyor.

Bölgenin orta ve yüksek kesimlerinde etkili olan yağış, fındıkta soğuklama sürecine katkı sağlayarak hem erken uyanmayı önlüyor hem de ürünü olası risklere karşı koruyor.

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, AA muhabirine, son günlerde etkili olan karın tüm tarım ürünlerinde olduğu gibi normal şartlarda fındıkta da olumlu etki yapacağını söyledi.

Karadeniz'in fındık bölgesi olduğuna işaret eden Ergan, "Bölgemizin orta ve yüksek kesimlerinde de kar yağışı kendisini gösterdi. Normal şartlarda sahil kesimine de sirayet etmesi halinde fındığa olumlu etki yapacaktır." dedi.

"Kar yağışı dalların erken açmasını önler"

Fındıkta soğuklama döneminin söz konusu olduğunu dile getiren Ergan, bununla birlikte toprağın da kalıcı olarak suya ihtiyacı bulunduğunu ifade etti.

Ergan, fındık üretiminden beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kar yağışı dalların erken açmasını önler. Bu durumda fındık etkilenmez ya da az etkilenir. İklim şartlarının olumlu devam etmesi halinde fındıkta 2026 yılının verimli geçmesi muhtemel. İklim şartlarına bağlı gelişmelerle ilgili şimdiden tahminde bulunarak, mevcut piyasada spekülasyonlara sebep olmamak lazım."

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Ekonomi
