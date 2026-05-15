Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bozan: 'Doğu Kapı'nın Açılması Bölge Ekonomisi İçin Tarihi Bir Dönüm Noktası Olacak'

KARS Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Kadir Bozan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki Doğu Kapı demir yolu hattının yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmaların bölge ekonomisi açısından tarihi bir dönüm noktası olacağını ifade etti. Bozan, "Kapı açıldığında ürünlerimiz artık dolaylı yollardan değil, doğrudan Kars üzerinden Ermenistan'a gidecek. Bu da ekonomimize büyük katkı sağlayacak" dedi.

Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleşmesinin, sınır kenti Kars'ı ümitlendirdiği belirtildi. Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu, geçen hafta Kars'ın Akyaka ilçesindeki Doğu Kapı demir yolu hattında saha incelemelerinde bulundu. TCDD tarafından yürütülen altyapı iyileştirme çalışmalarını yerinde inceleyen heyetin temaslarını değerlendiren KATSO Başkanı Kadir Bozan, bölgede önemli bir hareketlilik yaşandığını söyledi. Ermenistan pazarında çok sayıda Türk markalı ürün bulunduğunu ancak bu ürünlerin halen Gürcistan veya İran üzerinden ülkeye ulaştığını ifade eden Bozan, "Doğu Kapı'nın açılmasıyla üçüncü ülkeler aradan çıkacak. Ürünler direkt olarak bölge üzerinden Ermenistan'a satılacak. Bu durum hem Kars hem de bölge ekonomisi için büyük bir artı değer oluşturacaktır" diye konuştu.

'SEVİNDİRİCİ GELİŞMELER VAR'

Kars'ın, Ermenistan'ın temel ihtiyaçlarının karşılanmasında stratejik bir rol üstleneceğini belirten Bozan, şunları söyledi:

"Kapının açılmasıyla birlikte gıda ve inşaat gibi pek çok sektörde tedarikçi biz olacağız. Bu da sanayimizin gelişmesini ve şehrimizde büyük bir ticari hacim oluşmasını sağlayacaktır. Ekonomi ve Dışişleri bakanlıklarımızda hummalı bir çalışma gözlemliyoruz. Hem Doğu Kapı hem de Iğdır'daki Alican Kapısı için sevindirici gelişmeler var."

Bozan, Ani Antik Kenti'nde bulunan Tarihi İpek Yolu Köprüsü'nün iki ülke tarafından ortaklaşa restore edilecek olmasının da önemine değinerek, "Tarihi köprünün restorasyonu hem Ani Antik Kenti hem de turizm potansiyelimiz için büyük önem taşıyor. Bu adım kültür ve turizm anlamında da ülkemize büyük katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Sürecin Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan'ın ortak kararları doğrultusunda ilerlediğini kaydeden Bozan, yakın zamanda olumlu sonuçlar alınacağına inandığını söyledi.

