Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nde görev dağılımı tamamlandı.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nde göreve seçilen yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımını yaptı.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nde Ömer Madırlı dönemi başladı. İhracatçı birliklerinde genel kurulun ardından belirlenen yönetim kurulları, ilk toplantılarını yaparak yeni dönem çalışmalarına start verdi.

11 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nda Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Ömer Madırlı başkanlığında yapılan ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıklarına, Birliğin önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapan Ethem Tanrıver ile Mehmet Taşkın oy birliğiyle seçildi. Yönetim Kurulu ise Ramazan Çelik, Tamer Arslantürk, Osman Boz, Mehmet Özel, M. Senar Kendisever, Çiğdem Emir, Abdullah Şimşek ve Sait Dervişoğlu'ndan oluştu.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkanı Ömer Madırlı, yeni dönemin birliğe hayırlı olmasını dileyerek, "Öncelikle Genel Kurulumuzun ihracatçımıza ve Birliğimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizlere güvenerek bir dönem daha camiamıza hizmet etme görevi veren ihracatçılarımıza ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanlığı Ömer Madırlı, yeni seçilen üyelere rozet taktı. - ERZURUM

