Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 483 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 444 bin 876 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 14 milyon 412 bin 662 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 483 lira 19 kuruş, gaz ticaret miktarı da 722 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 207 lira 35 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 759 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 145 milyon 956 bin 779 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 145 milyon 863 bin 946 metreküp olarak kayıtlara geçti.