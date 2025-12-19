Haberler

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 524 lira 88 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 7 milyon 908 bin 784 lira oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 908 bin 784 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 209 bin 990 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 251 lira 12 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 798 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 283 milyon 11 bin 129 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 282 milyon 995 bin 158 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
