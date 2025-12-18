Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 386 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 209 bin 990 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 218 bin 763 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 386 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 651 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 105 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 666 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 270 milyon 201 bin 875 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 270 milyon 172 bin 540 metreküp olarak kayıtlara geçti.