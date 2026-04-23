Doğa Kolejinden Türk voleyboluna sezon boyu destek

Doğa Koleji, 2025-2026 sezonu süresince Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi karşılaşmalarında Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) resmi YouTube yayınlarında yer alarak voleybola verdiği desteği sürdürdü.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, dijital yayınlarda aktif rol üstlenen kolej, voleybolun en üst düzey organizasyonlarının dijital mecralarında öne çıktı.

Doğa Koleji için spor, yalnızca desteklenen bir alan değil, doğrudan yatırım yapılan ve gelişimi sahiplenilen bir branş olma özelliği taşıyor.

Eğitimde olduğu kadar sporda da sürdürülebilir başarıyı odağına alan kolejin bugüne kadar yetiştirdiği milli sporcular, ulusal ve uluslararası derecelerle dünya çapında başarılar elde ediyor. Öğrenciler, akademik çalışmaların yanı sıra disiplin, takım ruhu ve rekabet gücüyle donanmış bireyler olarak geleceğe hazırlanıyor.

Sporu eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak konumlayan Doğa Koleji, bu yaklaşımıyla sahada rekabet eden ve hayatın her alanında kazanan nesiller yetiştirmeyi hedefliyor.

"Türkiye'nin Doğa'sı" vizyonuyla hareket eden kolej, akademik başarıyı sporla bütünleştiren eğitim anlayışını sürdürürken, Türk voleyboluna sunduğu katkıları sezonun geri kalanında da devam ettiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç, Doğa Koleji olarak sporu, eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerine belirtti.

Gençlerin potansiyelini çok yönlü şekilde ortaya çıkarmaya önemsediklerini aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar birçok milli sporcunun yetişmesine katkı sağladık, uluslararası başarılarla ülkemizi temsil eden öğrenciler yetiştirdik. Türkiye Voleybol Federasyonunun dijital yayınlarında sezon boyunca yer almak, bu yaklaşımımızın güçlü bir yansıması oldu. Bu işbirliği, sadece sporu destekleyen değil, sporun içinde olan bir eğitim kurumu olduğumuzun açık bir göstergesidir. Sezonun son bölümünde de Türk voleybolunun yanında olmaya ve gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz."