Doğa Koleji öğrencileri Doğa BAP'ta konferansında projelerini sundu

Doğa Koleji tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Doğa Bilimsel Araştırma Projeleri (Doğa BAP) Öğrenci Konferansı'nda lise öğrencileri "Toplum 5.0: İnsan, Teknoloji ve Sürdürülebilir Gelecek" temasıyla geliştirdikleri projeleri sundu.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Doğa Kolejinin bilimsel araştırma kültürünü kurumsal düzeyde güçlendiren en önemli akademik organizasyonlarından 7. Uluslararası Doğa Bilimsel Araştırma Projeleri (Doğa BAP) Öğrenci Konferansı, bu yıl Haliç Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Konferans, Türkiye'nin farklı kampüslerinden lise öğrencilerini bilimsel araştırma ve proje geliştirme süreçleri etrafında bir araya getirdi.

Konferansa, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enes Eryarsoy, Haliç Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Öykü İyigün, Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç, Doğa Koleji yöneticileri ve akademisyenler katıldı.

Öğrenciler, yıl boyunca üzerinde çalıştıkları projeleri sözlü bildiri ve poster sunumlarıyla paylaşarak bilimsel iletişim ve akademik sunum deneyimi kazandı. Konferansta toplam 64 proje değerlendirilirken, süreçte 52 danışman öğretmen ve 121 öğrenci aktif rol aldı.

"Toplum 5.0: İnsan, Teknoloji ve Sürdürülebilir Gelecek" temasıyla gerçekleştirilen konferansta, yapay zeka, sürdürülebilir enerji, çevre teknolojileri ve sağlık alanlarında geliştirilen projeler öne çıktı.

Öğrencilerin projeleri, teknolojiyi insan odaklı ve toplumsal fayda perspektifiyle ele alması bakımından dikkati çekerken, disiplinler arası düşünme becerilerinin geliştiğini ortaya koydu.

En İyi Bildiri Ödülleri sahiplerini buldu

Konferans kapsamında bu yıl ilk kez kapsamlı şekilde uygulanan "En İyi Bildiri Ödülleri", bilimsel niteliği ve toplumsal katkı potansiyeli yüksek projelere verildi.

En İyi Bildiri Ödülleri'nde "Görünmeyen Ayak İzimiz: Dijital Dünyanın Karbon Bedeli" projesiyle Doğa Koleji İzmir Mavişehir 3 Kampüsü birinci, "Bor Çekirdekli Yeni Bir Bileşiğin Antikanser Potansiyelinin In silico Yöntemlerle Değerlendirilmesi" projesiyle Doğa Koleji Sakarya Kampüsü ikinci, "Dünya Gözümüzün Önünde" projesiyle Doğa Koleji Halkalı Kampüsü üçüncü oldu.

Uygulama, öğrencilerin araştırma süreçlerinde derinleşmesini ve akademik kalite standartlarının yükselmesini teşvik eden adım olarak öne çıktı.

Konferans boyunca sunulan projeler, gençlerin ortaya koyduğu fikirlerin ve geliştirdiği çözümlerin yalnızca okul düzeyinde değil, ülkenin bilimsel kapasitesi ve sürdürülebilir geleceği açısından da önemli potansiyel taşıdığını gösterdi.

Açıklamada konferanstaki görüşlerine yer verilen Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enes Eryarsoy, bilimsel üretimin erken yaşta teşvik edilmesinin önemine işaret etti.

Eryarsoy, "Bilimsel düşünme ve araştırma becerilerinin lise düzeyinde kazanılması, üniversite ve sonrasındaki akademik üretimin temelini oluşturur. Bu tür organizasyonlar, gençlerin yalnızca bilgi tüketen değil; bilgi üreten bireyler olarak yetişmesine önemli katkı sağlar." ifadelerini kullandı.

Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç de bilimsel düşünmenin erken yaşta kazanılması gereken bir kültür olduğunun altını çizdi.

Genç, "Bilim, hazır cevapları ezberlemek değil, doğru soruları sormayı öğrenmektir. Bugün burada öğrencilerimiz yalnızca projelerini sunmuyor, aynı zamanda araştıran, sorgulayan ve çözüm üreten bireyler olduklarını ortaya koyuyorlar. Doğa Koleji olarak öğrencilerimizi yalnızca akademik başarıya değil, üretkenliğe ve toplumsal sorumluluğa hazırlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.