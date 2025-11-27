Doğa Koleji'nden Bursluluk Sınavı ile Yüzde 100 Burs Fırsatı

Doğa Koleji, "Bursluluk Sınavı"nda başarı gösteren öğrencilere yüzde 100 burs fırsatı sunacağını duyurdu.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koleji'nin Türkiye genelindeki tüm kampüslerinde eş zamanlı olarak yapılacak "Bursluluk Sınavı"yla, öğrencilerin hem akademik seviyelerini değerlendirmelerine hem de yüzde 100'e varan burs imkanından faydalanmalarına olanak tanıyor.

Sınava 4. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler başvurabilecek. 10 Ocak'ta 8, 9, 10 ve 11. sınıflar, 11 Ocak'ta ise 4, 5, 6 ve 7. sınıflar sınava katılabilecek.

Kolej, çift dilli eğitim modelleri, uluslararası akreditasyonları ve yenilikçi yaklaşımlarıyla, öğrencilerine yalnızca akademik başarı değil, yaşam boyu sürecek bir vizyon kazandırmayı hedefliyor.

Sınav sonuçları, 500 puan üzerinden değerlendirilecek ve başarılı öğrenciler, sınava girdikleri kampüsün kontenjanına göre yüzde 100'e varan burs kazanabilecek. Eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen ve başarıyı ödüllendiren kolej, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da yaratıcı, yenilikçi ve yetkin nesiller yetiştirme misyonuyla ilerliyor.