Haberler

Doğa Koleji'nden Bursluluk Sınavı ile Yüzde 100 Burs Fırsatı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğa Koleji, 4. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerin katılabileceği 'Bursluluk Sınavı' düzenleyecek. Başarılı olan öğrencilere yüzde 100 burs imkanı sunulacak. Sınav, Türkiye genelindeki kampüslerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Doğa Koleji, "Bursluluk Sınavı"nda başarı gösteren öğrencilere yüzde 100 burs fırsatı sunacağını duyurdu.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koleji'nin Türkiye genelindeki tüm kampüslerinde eş zamanlı olarak yapılacak "Bursluluk Sınavı"yla, öğrencilerin hem akademik seviyelerini değerlendirmelerine hem de yüzde 100'e varan burs imkanından faydalanmalarına olanak tanıyor.

Sınava 4. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler başvurabilecek. 10 Ocak'ta 8, 9, 10 ve 11. sınıflar, 11 Ocak'ta ise 4, 5, 6 ve 7. sınıflar sınava katılabilecek.

Kolej, çift dilli eğitim modelleri, uluslararası akreditasyonları ve yenilikçi yaklaşımlarıyla, öğrencilerine yalnızca akademik başarı değil, yaşam boyu sürecek bir vizyon kazandırmayı hedefliyor.

Sınav sonuçları, 500 puan üzerinden değerlendirilecek ve başarılı öğrenciler, sınava girdikleri kampüsün kontenjanına göre yüzde 100'e varan burs kazanabilecek. Eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen ve başarıyı ödüllendiren kolej, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da yaratıcı, yenilikçi ve yetkin nesiller yetiştirme misyonuyla ilerliyor.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı

Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı! İşte o anlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Dursun Özbek'ten derbi öncesi Ederson ve Fenerbahçe sözleri

Özbek'ten derbi öncesi Ederson ve Fenerbahçe sözleri
Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu

Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

Dev derbinin oranları belli oldu! İşte favori
Türk tiyatrosunun efsane ismi Zihni Göktay huzurevine yerleşti

Ustanın son hali kahretti
Tepkiler çığ gibi! Direksiyonu bırakıp oynamaya başladı

Onlarca insanın canını böyle tehlikeye attı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
İstanbul'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak! Bu akşam başlıyor

İstanbul'da 3 gün boyunca bu yollar trafiğe kapalı! Bu akşam başlıyor
Pazar günü bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor

Bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor! Tarih verildi
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

1 Ocak itibarıyla başlıyor! Tüm hesaplar sil baştan değişecek
Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Yıldız isim çıldırdı: B.ka batmış durumdayız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.