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Doğa Koleji İzmir Çiğli Bilim Doğa Anadolu Lisesi çeyrek finale yükseldi

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Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) Erkekler Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Doğa Koleji İzmir Çiğli Bilim Doğa Anadolu Lisesi (Mavişehir 3 Kampüsü), çeyrek finale yükseldi. İzmir Çiğli Bilim Doğa Anadolu Lisesi Genç Erkek Basketbol Takımı, son 8 takım arasına kaldı.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) Erkekler Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Doğa Koleji İzmir Çiğli Bilim Doğa Anadolu Lisesi (Mavişehir 3 Kampüsü), adını çeyrek finale yazdırdı.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, 3 Temmuz'a kadar devam edecek Çin'in Makao bölgesindeki şampiyonada mücadele eden İzmir Çiğli Bilim Doğa Anadolu Lisesi Genç Erkek Basketbol Takımı, son 8 takım arasına kaldı.

Grup maçlarının ilk gününde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni 89-44'lük skorla mağlup eden Doğa Koleji, Yunanistan'a ise 61-47 mağlup oldu. Bulgaristan'ı 89-47 yenen Doğa Koleji, çeyrek final öncesi son maçında ev sahibi Çin'i 64-55'lik skorla geçti. Doğa Koleji, çeyrek finalde Tayvan ile karşılaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü, çeşitli takım sporlarında Doğa Koleji'nin 6 dünya şampiyonluğu, 54 Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu belirtti.

Doğa Koleji sportif takımlarının, 2008 yılından bu yana ulusal ve uluslararası spor karşılaşmalarında Türkiye'yi ve okulu başarıyla temsil ettiğini kaydeden Alpözü, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin, dünyanın çeşitli yerlerinde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeleri ve çeyrek finale yükselmeleri, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarının arkasında yer alan değerli öğretmenlerimize, antrenörlerimize, idarecilerimize ve öğrencilerimizin bu başarılarına büyük katkı ve destek sağlayan spor koordinatörlüğümüze gönülden teşekkür ediyoruz. Başarılarımızın devamını diliyor, sporun birleştirici ve motive edici gücüne inanıyoruz."

"Şampiyonluğu hedefliyoruz"

Doğa Koleji Spor Koordinatörü Tunç Dağal ise Türkiye'yi dünya arenasında temsil etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirterek, "Mücadelemizden asla ödün vermeyerek ülkemize şampiyonluğu getirmeyi hedefliyoruz. Bu başarının arkasında kolektif emek ve dayanışma var. Öğrencilerimiz, azim ve kararlılıkla ilerlemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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