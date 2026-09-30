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Doç. Dr. Bilal Bağış, gençleri yapay zeka yatırım önerilerine karşı uyardı

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Doç. Dr. Bilal Bağış, gençlerin yatırım kararlarında yapay zeka önerilerini sorgulaması ve nakit rezervi oluşturması gerektiğini söyledi. Bağış, yeni iş fikirleri için banka kredisi yerine KOSGEB ve TÜBİTAK gibi desteklerle alternatif finansman kaynaklarına yönelmelerini önerdi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bilal Bağış, gençlerin bütçe yönetiminde nakit rezervi oluşturmalarının, yatırım kararlarında yapay zeka önerilerini sorgulamalarının ve yeni iş fikirleri için alternatif finansman kaynaklarına yönelmelerinin önemli olduğunu belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bağış, yüksek faiz ve enflasyonun ekonomik kararlar üzerindeki etkisinin, özellikle gençler açısından daha belirgin hale geldiğini aktardı.

Bağış, söz konusu dönemde finansal kararların yalnızca faiz oranlarına göre şekillendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, enflasyon karşısında elde edilen reel getirinin ve kişisel finansal koşulların birlikte değerlendirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Yüksek faizlerin teorik olarak tasarrufu teşvik edebileceğini ancak enflasyon ve ekonomik belirsizliğin tasarrufların hangi araçlarda değerlendirileceği konusunda belirleyici olduğunu ifade eden Bağış, finansal tercihlerde nominal kazançtan ziyade satın alma gücündeki değişimin dikkate alınması gerektiğini aktardı.

Bağış, gençlerin kredi kartı, taksit ve kredi kullanımında daha dikkatli davranması gerektiğini anlattı.

Gelir düzeyi ne olursa olsun imkanlar ölçüsünde tasarruf alışkanlığının sürdürülmesinin önemini vurgulayan Bağış, acil durumlarda kullanılabilecek bir nakit rezervinin finansal dayanıklılığı artıracağını ifade etti.

"Yapay zekanın yatırım önerileri önemli riskler barındırabilir"

Gençlerin finansal kararlarında yapay zeka araçlarından yararlanmasına da değinen Bağış, bu tür yeni teknolojilerin sunduğu önerilere sorgulamadan güvenilmesinin risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Bağış, bu araçlardan elde edilen bilgilerin kişisel finansal koşullar çerçevesinde değerlendirilmesinin önemli olduğuna işaret etti.

Yapay zekanın finansal bilgiye erişimi kolaylaştırabileceğini ancak her bireyin gelirinin, birikiminin, risk toleransının, borçlarının ve geleceğe yönelik hedeflerinin farklı olduğunu belirten Bağış, yatırım kararlarının yalnızca yapay zeka tarafından üretilen tavsiyelere dayandırılmaması gerektiğini ifade etti.

Bağış, yüksek faiz ve finansman koşullarının genç girişimciler için iş kurma maliyetlerini önemli oranda artırdığını, teminat gereklilikleri, başlangıç maliyetleri ve öz kaynak ihtiyacının girişimcilerin karşılaştığı temel sorunlar arasında yer aldığını aktardı.

Yeni bir iş fikrini hayata geçirmek isteyen gençlerin yalnızca banka kredilerine odaklanmaması gerektiğini kaydeden Bağış, KOSGEB, TÜBİTAK ve kalkınma ajansları gibi kamunun proje bazlı girişimci desteklerinin yanı sıra üniversitelerin girişimcilik ve kuluçka programlarının, melek yatırımcıların ve kitle fonlaması modellerinin de değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bağış, ön sipariş gibi alternatif modellerin de girişimlerin finansmanında kullanılabileceğini, öz kaynak ve ortaklık imkanlarının değerlendirilmesinin önemli olduğunu aktardı.

Dış kaynak ve borçlanmanın yüksek faiz ortamında maliyetleri artırabileceğine işaret eden Bağış, banka kredisi kullanmayı düşünen girişimcilerin geri ödeme kapasitesini ve finansman maliyetlerini dikkatle hesaplaması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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